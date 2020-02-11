Увольнение Андрея Богдана отдаляет Коломойского от президента: мнение политолога

С увольнением Андрея Богдана из Офиса президента уходит немало негатива, в том числе и частичное влияние олигарха Игоря Коломойского. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политолог Алексей Гарань.

Андрей Богдан, который сегодня был уволен с должности главы Офиса президента, был необходим Владимиру Зеленскому, поскольку он один из немногих в команде, кто имел политический опыт. Но теперь пришло удобное время, чтобы его уволить.

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У Зеленского не было команды, управленческой структуры, но ему нужно было быстро формировать Офис президента. Необходимо было продавливать разные темы и Андрей Богдан выполнял эту роль, он был своеобразным тараном для президента,

– рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Однако Андрей Богдан набрал на себя много негатива. На западе его фигуру вообще негативно воспринимают, поскольку политика связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Увольнение Богдана – это знак для наших западных партнеров и дистанцирование от влияния Коломойского на Банковую,

– отметил Алексей Гарань.

Также политолог добавил, что президент получает позитив от отстранения Андрея Богдана, который уходя, заберет на себя много негатива новой власти.

Напомним, слухи об отставке Андрея Богдана ходили давно, а Андрей Ермак фактически начал выполнять его обязанности. Также известно, что между двумя Андреями возник конфликт.

Что известно о конфликте Богдана и Ермака?

Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев, ведь чиновники имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине. Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, является вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак стал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года. Еще одна ссора между Богданом и Ермаком якобы произошла накануне церемонии прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности, во время организации мероприятия председатель ОПУ вроде разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.