Звільнення Андрія Богдана віддаляє Коломойського від президента: думка політолога

Зі звільненням Андрія Богдана з Офісу президента уходить чимало негативу, зокрема й частковий вплив олігарха Ігоря Коломойського. Про це у коментарі 24 каналу розповів політолог Олексій Гарань.

Андрій Богдан, якого сьогодні було звільнено з посади голови Офісу президента був необхідний Володимиру Зеленському, оскільки він один з небагатьох у його команді, хто мав політичний досвід. Але тепер настав зручний час аби його звільнити.

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У Зеленського не було команди, управлінської структури, але йому потрібно було формувати швидко Офіс президента. Необхідно було продавлювати різні теми і Андрій Богдан виконував цю роль, він був своєрідним тараном для президента,

– розповів професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Проте Андрій Богдан набрав на себе чимало негативу. На заході його фігуру взагалі негативно сприймають, оскільки пов’язують політика з олігархом Ігорем Коломойським.

Звільнення Богдана це знак для наших західних партнерів й дистанціювання від впливу Коломойського на Банкову,

– зазначив Олексій Гарань.

Також політолог додав, що президент отримує позитив від усунення Андрія Богдана, який уходячи, забере на себе багато негативу нової влади.

Нагадаємо, чутки щодо відставки Андрія Богдана ходили давно, а Андрій Єрмак фактично почав виконувати його обов’язки . Також відомо, що між двома Андріями виник конфлікт.

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака? Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців, адже чиновники мають дуже різні характери та погляди на події в Україні. Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київського мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року. Ще одна сварка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.