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      Увольнение Наева: чего достигли в зоне проведения ООС под его руководством

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      Сергей Наев
      Сергей Наев / 24 канал

      Генерал-лейтенант Сергей Наев год был командующим Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины. Он убежден, что за это время тактическое и оперативное командование научилось адекватно и продуманно реагировать на провокации российских оккупационных войск.

      Наев отметил, что каждая потеря на фронте анализировалась, чтобы понять, где украинские военные могли допустить ошибку, и не повторять их в дальнейшем. Следовательно, боеспособность нашей армии повысилась, рассказал он в интервью ТСН.

      Читайте также: Россия планирует наступление на Украину: Наев рассказал об угрожающих направлениях

      "Я всегда ставил задачу командирам и требовал уметь воевать не числом, а умением", – заявил экс-командующий.

      По словам Наев, за год проведения Операции Объединенных сил под его руководством штаб также имеет следующие достижения:

      • военные постоянно учились эффективно применять новое украинское оружие, среди которого противотанковые ракетные комплексы и средства контрснайперського огня. "В комплексе это дало понять врагу, что наши воины имеют высокий уровень подготовки", – говорит генерал;
      • относительно гуманитарной помощи людям, живущим на линии разграничения, то командование изучало потребности населения и отошло от практики "что нам дали, то мы и отдали". Особое внимание уделялось в обеспечении необходимым медицинских учреждений;
      • перекрыли каналы нелегальной перевозки товаров через линию разграничения. В связи с этим закрыли логистические центры, которые существовали на двух пунктах пропуска, "пока их работу не доведут до надлежащего состояния". Они до сих пор не возобновили свою работу;
      • наладили сотрудничество с СБУ. В частности, служба предоставляла необходимые разведданные и средства радиоэлектронной борьбы.

      Наев добавил, что ООС имеет определенную задачу, которая является известной определенному ограниченному кругу лиц, и задача полностью освободить оккупированный Донбасс прямо сейчас силовым образом не стоит. Как объясняет он, дело в том, что официальный Киев определил основной путь достижения победы в войне с Россией как политико-дипломатический. Правда, вернуть свое Объединенные силы смогут меньше чем за сутки.

      Президент Петр Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил 6 мая, и назначил на его место Александра Сирского. В команде Зеленского отметили, что Сирский – достойный человек и профессиональный генерал. Но не понятно, почему действующий глава государства сделал это назначение именно сейчас, после выборов президента.

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Сергей Наев
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