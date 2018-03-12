Увольнение Супрун и Гонтаревой: о чем депутаты говорили на согласительном совете

На согласительном совете глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко требовал уволить и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, также депутаты договорились рассмотреть увольнение председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.

Депутаты "Оппозиционного блока" снова требовали на согласительном совете уволить с должности и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Они утверждают, что при ее руководстве Минздрав вводит платную медицину. Это ходатайство не стоит на повестке дня, его планируют рассмотреть на следующей неделе.

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Также Верховная Рада планирует рассмотреть ходатайство об увольнении Валерии Гонтаревой и назначение нового главы НБУ Якова Смолия. Эти ходатайства депутаты должны были рассмотреть еще на прошлой неделе.

Мы требуем отчета Гонтаревой, она должна быть в зале Верховной Рады и рассказывать украинскому обществу, почему она лично обвалила курс украинской гривны с 12 до 26 за доллар. Она это сделала сознательно и должен отчитываться, почему ставка рефинансирования растет и не уменьшается. Чем она занималась с апреля прошлого года по сегодняшний день,

– заявил народный депутат "Батькивщина" Сергей Власенко.

2 недели подряд депутаты будут работать в режиме пленарных заседаний.