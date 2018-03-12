Звільнення Супрун і Гонтаревої: про що депутати говорили на погоджувальній раді

На погоджувальні раді голова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко вимагав звільнити в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун, також депутати домовилися розглянути звільнення голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Депутати "Опозиційного блоку" знову вимагали на погоджувальній раді звільнити з посади в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Вони стверджують, що за її керівництва МОЗ запроваджує платну медицину. Це подання не стоїть на порядку денному, його планують розглянути наступного тижня.

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Також Верховна Рада планує розглянути подання про звільнення Валерії Гонтаревої і призначення нового очільника НБУ Якова Смолія. Ці подання депутати мали розглянути ще минулого тижня.

Ми вимагаємо звіту Гонтаревої, вона має бути в залі Верховної ради і розповідати українському суспільству, чому вона особисто обвалила курс української гривні з 12 до 26 за долар. Вона це зробила свідомо і має звітувати, чому ставка рефінансування зростає і не зменшується. Чим вона займалася з квітня минулого року по сьогоднішній день,

– заявив народний депутат "Батьківщина" Сергій Власенко.

2 тижні поспіль депутати працюватимуть в режимі пленарних засідань.