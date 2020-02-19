Увольнение Сытника: правоохранительный комитет Рады рекомендует вынести вопрос на голосование

Правоохранительный комитет Верховной Рады рассмотрел постановление об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Окончательное решение должен принять Регламентный комитет Рады, и только после этого вопрос будет вынесен на голосование.

По словам главы правоохранительных комитета Рады Дениса Монастырского, относительно законности этого постановления есть замечания. В частности, он отметил, что это постановление выходит за пределы Конституции и закона, передает "РБК-Украина".

Советуем ознакомиться! Сытника хотят убрать: зачем это "слугам народа", Коломойскому и Авакову

"Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой этого постановления", – отметил Монастырский.

Он добавил, что решение правоохранительного комитета дальше передадут в Регламентный комитет. Последний является профильным в этом вопросе.

Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт – вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определять позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения насчет принятия незаконных решений,

– подытожил глава правоохранительного комитета Рады.

Добавим, член парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что вопрос увольнения Сытника они не рассматривали. По его словам, то, что это дело рассмотрел правоохранительный комитет, нарушение всякой логики, передает "Интерфакс-Украина".

Парламентарий объяснил, подавляющее большинство членов антикоррупционного комитета еще до заседания решило, что это постановление является политической расправой. Поэтому его нельзя применять в вопросе, где должно быть взвешенное юридически грамотное решение.

"Да, есть факт – суд внес Сытника в реестр коррупционеров. Нужно найти юридический механизм, как на это правильно реагировать. В частности, логичным является проведение внешнего аудита, который по закону должен происходить ежегодно, и на основании этого аудита принимать кадровые решения", – считает нардеп.

Интересно! Сытник отчитался в Раде о работе: чем хвастался директор НАБУ

Что известно о вероятном увольнении Сытника: коротко