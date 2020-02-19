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      Увольнение Сытника: правоохранительный комитет Рады рекомендует вынести вопрос на голосование

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      Артем Сытник / Getty images

      Правоохранительный комитет Верховной Рады рассмотрел постановление об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Окончательное решение должен принять Регламентный комитет Рады, и только после этого вопрос будет вынесен на голосование.

      По словам главы правоохранительных комитета Рады Дениса Монастырского, относительно законности этого постановления есть замечания. В частности, он отметил, что это постановление выходит за пределы Конституции и закона, передает "РБК-Украина".

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      "Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой этого постановления", – отметил Монастырский.

      Он добавил, что решение правоохранительного комитета дальше передадут в Регламентный комитет. Последний является профильным в этом вопросе.

      Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт – вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определять позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения насчет принятия незаконных решений,
      – подытожил глава правоохранительного комитета Рады.

      Добавим, член парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что вопрос увольнения Сытника они не рассматривали. По его словам, то, что это дело рассмотрел правоохранительный комитет, нарушение всякой логики, передает "Интерфакс-Украина".

      Парламентарий объяснил, подавляющее большинство членов антикоррупционного комитета еще до заседания решило, что это постановление является политической расправой. Поэтому его нельзя применять в вопросе, где должно быть взвешенное юридически грамотное решение.

      "Да, есть факт – суд внес Сытника в реестр коррупционеров. Нужно найти юридический механизм, как на это правильно реагировать. В частности, логичным является проведение внешнего аудита, который по закону должен происходить ежегодно, и на основании этого аудита принимать кадровые решения", – считает нардеп.

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      Что известно о вероятном увольнении Сытника: коротко

      • 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление об увольнении Сытника. Для этого народные депутаты собрали необходимые подписи.
      • Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Поэтому Сытник попал в реестр коррупционеров и по закону, не должен занимать свой пост.
      • Судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровенской области.
      • Общая сумма всех отдыхов Сытника составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что подобного рода подарки следует вносить в декларацию, чего Сытник не сделал.
      • ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада НАБУ Артем Сытник
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