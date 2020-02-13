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      Сытник отчитался в Раде о работе: чем хвастался директор НАБУ

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      Сытник отчитался в Раде о работе НАБУ / ua-news.liga.net

      Директор НАБУ Артем Сытник отчитался 13 февраля о работе бюро в Комитете парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Сытник сообщил, что в течение второго полугодия 2019 года подозрения были объявлены 84 лицам. Для сравнения, за весь 2018 год – 79.

      Среди привлеченных к ответственности – бывшие и нынешние народные депутаты, руководители государственных предприятий, судьи, чиновники, – заявил Сытник, о чем сообщило информационное управление аппарата Верховной Рады.

      Напомним: Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду

      "По тем делам, которые расследовались во втором полугодии 2019 года, добровольно возмещено 37 миллионов гривен. 2 соглашения на сумму более 2 миллиардов гривен по искам НАБУ признаны недействительными и эти решения вступили в силу", – сказал директор НАБУ.

      Всего по делам, которые сейчас находятся в производстве НАБУ, расследуется более чем 220 миллионов гривен убытков и более половины из них приходится на одно известное дело, касающееся "Приватбанка"; по нему ведется активная работа,
      – отметил Сытник.

      Он отметил, что 20 ноября 2019 года, в связи с окончанием следственных полномочий Генпрокуратуры, более 200 дел были переданы в НАБУ, что значительно усилило нагрузку на следователей.

      Ситнику грозит увольнение: что известно

      • 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление об увольнении Сытника. Для этого народные депутаты собрали необходимые подписи.
      • Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Поэтому антикоррупционер попал в реестр коррупционеров и по закону не должен занимать свой пост.
      • А судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровненской области. Общая сумма всех отдыхов Сытника составила не меньше 500 тысяч гривен. А подобного рода подарки должны быть задекларированы, чего Сытник не сделал.

      К теме: Сытник обжалует штраф за свой отдых в Европейском суде

      • ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Верховная Рада Расследования Артем Сытник НАБУ
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