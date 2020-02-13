Ситник прозвітував у Раді про роботу: чим хизувався директор НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник прозвітував 13 лютого про роботу бюро в Комітеті парламенту з питань запобігання і протидії корупції. Ситник повідомив, що протягом другого півріччя 2019 року підозри були оголошені 84 особам. Для порівняння, за весь 2018 рік – 79.

Серед притягнутих до відповідальності – колишні і нинішні народні депутати, керівники державних підприємств, судді, високопосадовці, заявив Ситник, повідомило інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

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"По тих справах, які розслідувались у другому півріччі 2019 року, добровільно відшкодовано 37 мільйонів гривень. 2 угоди на суму понад 2 мільярди гривень за позовами НАБУ визнані недійсними і ці рішення набули чинності", – сказав директор НАБУ.

Усього по справах, які наразі перебувають у провадженні НАБУ, розслідується більш ніж 220 мільйонів гривень збитків і більш ніж половина з них припадає на одну відому справу, що стосується "Приватбанку", по ній ведеться активна робота,

– зауважив Ситник.

Він зазначив, що 20 листопада 2019 року, у зв’язку із закінченням слідчих повноважень Генпрокуратури, понад 200 справ було передано до НАБУ, що значно посилило навантаження на слідчих.

Ситнику загрожує звільнення: що відомо

7 лютого у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи.

Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це антикорупціонер потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.

та оштрафував його. Через це антикорупціонер потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду. А судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала не менше 500 тисяч гривень. А подібного роду подарунки мають бути задекларовані, чого Ситник не зробив.

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