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      Ситник прозвітував у Раді про роботу: чим хизувався директор НАБУ

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      Ситник прозвітував у Раді про роботу НАБУ / ua-news.liga.net

      Директор НАБУ Артем Ситник прозвітував 13 лютого про роботу бюро в Комітеті парламенту з питань запобігання і протидії корупції. Ситник повідомив, що протягом другого півріччя 2019 року підозри були оголошені 84 особам. Для порівняння, за весь 2018 рік – 79.

      Серед притягнутих до відповідальності – колишні і нинішні народні депутати, керівники державних підприємств, судді, високопосадовці, заявив Ситник, повідомило інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

      Нагадаємо: Постанову про звільнення Ситника внесли в Раду

      "По тих справах, які розслідувались у другому півріччі 2019 року, добровільно відшкодовано 37 мільйонів гривень. 2 угоди на суму понад 2 мільярди гривень за позовами НАБУ визнані недійсними і ці рішення набули чинності", – сказав директор НАБУ.

      Усього по справах, які наразі перебувають у провадженні НАБУ, розслідується більш ніж 220 мільйонів гривень збитків і більш ніж половина з них припадає на одну відому справу, що стосується "Приватбанку", по ній ведеться активна робота,
      – зауважив Ситник.

      Він зазначив, що 20 листопада 2019 року, у зв’язку із закінченням слідчих повноважень Генпрокуратури, понад 200 справ було передано до НАБУ, що значно посилило навантаження на слідчих.

      Ситнику загрожує звільнення: що відомо

      • 7 лютого у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи.
      • Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це антикорупціонер потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.
      • А судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала не менше 500 тисяч гривень. А подібного роду подарунки мають бути задекларовані, чого Ситник не зробив.

      До теми: Ситник оскаржить штраф за свій відпочинок в Європейському суді

      • ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Верховна Рада Розслідування Корупція Новини України Артем Ситник НАБУ Новини політики
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