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      Звільнення Ситника: правоохоронний комітет Ради рекомендує винести це питання на голосування

      - Читать новость на русском
      Артем Ситник / Getty images

      Правоохоронний комітет Верховної ради розглянув постанову про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника. Остаточне рішення має ухвалити Регламентний комітет Ради, і лише після цього це питання винесуть на голосування.

      За словами голови Правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського, щодо законності цієї постанови є зауваження. Зокрема, він наголосив, що ця постанова виходить за межі Конституції та закону, передає "РБК-Україна".

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      "Це наше питання оцінювати цю постанову. Я пропоную винести це питання до зали. І нехай зала визначається з підтримкою або не підтримкою цієї постанови", - зауважив Монастирський.

      Він додав, що рішення правоохоронного комітету далі передадуть до Регламентного комітету. Останній є профільним у цьому питанні.

      Закон про НАБУ чітко визначає підстави для звільнення директора. Я б чітко просив відрізняти політичну позицію Ради, яка може дати оцінку діяльності директора НАБУ та юридичний факт – питання звільнення директора НАБУ. Ніхто не обмежує право Рад та комітету визначити позицію щодо діяльності людини. І водночас є чіткі обмеження щодо ухвалення незаконних рішень,
      – підсумував голова правоохоронного комітету Ради.

      Додамо, член парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що питання звільнення Ситника вони не розглядали. За його словами, те, що цю справу розглянув правоохоронний комітет, є порушенням будь-якої логіки, передає "Інтерфакс-Україна".

      Парламентар пояснив, переважна більшість членів антикорупційного комітету ще до його засідання вирішила, що ця постанова є політичною розправою. Тому її не можна застосувати в питанні, де має бути зважене юридично грамотне рішення.

      "Так, є факт – суд вніс Ситника до реєстру корупціонерів. Потрібно знайти юридичний механізм, як на це правильно реагувати. Зокрема, логічним є проведення зовнішнього аудиту, який за законом має відбуватися щороку, й на підставі цього аудиту ухвалювати кадрові рішення", – вважає нардеп.

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      Що відомо про імовірне звільнення Ситника: коротко

      • 7 лютого у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи.
      • Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це Ситник потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.
      • Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області.
      • Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив.
      • ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Верховна Рада НАБУ Артем Ситник Новини політики
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