Звільнення Ситника: правоохоронний комітет Ради рекомендує винести це питання на голосування

Правоохоронний комітет Верховної ради розглянув постанову про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника. Остаточне рішення має ухвалити Регламентний комітет Ради, і лише після цього це питання винесуть на голосування.

За словами голови Правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського, щодо законності цієї постанови є зауваження. Зокрема, він наголосив, що ця постанова виходить за межі Конституції та закону, передає "РБК-Україна".

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"Це наше питання оцінювати цю постанову. Я пропоную винести це питання до зали. І нехай зала визначається з підтримкою або не підтримкою цієї постанови", - зауважив Монастирський.

Він додав, що рішення правоохоронного комітету далі передадуть до Регламентного комітету. Останній є профільним у цьому питанні.

Закон про НАБУ чітко визначає підстави для звільнення директора. Я б чітко просив відрізняти політичну позицію Ради, яка може дати оцінку діяльності директора НАБУ та юридичний факт – питання звільнення директора НАБУ. Ніхто не обмежує право Рад та комітету визначити позицію щодо діяльності людини. І водночас є чіткі обмеження щодо ухвалення незаконних рішень,

– підсумував голова правоохоронного комітету Ради.

Додамо, член парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що питання звільнення Ситника вони не розглядали. За його словами, те, що цю справу розглянув правоохоронний комітет, є порушенням будь-якої логіки, передає "Інтерфакс-Україна".

Парламентар пояснив, переважна більшість членів антикорупційного комітету ще до його засідання вирішила, що ця постанова є політичною розправою. Тому її не можна застосувати в питанні, де має бути зважене юридично грамотне рішення.

"Так, є факт – суд вніс Ситника до реєстру корупціонерів. Потрібно знайти юридичний механізм, як на це правильно реагувати. Зокрема, логічним є проведення зовнішнього аудиту, який за законом має відбуватися щороку, й на підставі цього аудиту ухвалювати кадрові рішення", – вважає нардеп.

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