Ситника хочуть прибрати: навіщо це "слугам народу", Коломойському та Авакову

Сили реваншу зібралися в цікавий альянс. Соратники Медведчука, Авакова, Коломойського і Порошенка об'єднують зусилля, щоб звільнити керівника НАБУ Артема Ситника.

Навіщо це "слугам народу"

Що може об'єднати депутатів з орбіти Авакова Киву або Володіну, Кузьміна та Шуфрика з "Опозиційного блоку", Дубінського та Василевську-Смаглюк з групи впливу Коломойського або Гончаренка та Южаніну з блоку Порошенка? Відповідь дуже проста – ненависть до НАБУ. У парламенті відбувається спроба повзучого путча з усунення керівника Антикорупційного бюро Артема Ситника всупереч всім приписам закону.

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За відставку керівника НАБУ зібрано близько 200 підписів, і тут ми маємо спроби одночасного обману та політичного шахрайства з боку організаторів цього заколоту, до яких я би відніс неформальну коаліцію, що включає Арсена Авакова та Ігоря Коломойського.

Частина депутатів з правлячої партії "Слуга народу" зізналися, що були просто втягнуті в аферу – їх дезінформували про те, що збір підписів санкціоновано Офісом Президента – тому, наприклад, свій підпис відкликав новообраний депутат Олександр Санченко. Частина просто не знала, якими є законні підстави для звільнення керівника НАБУ. Але частина діяла свідомо, за будь-яку ціну намагаючись зняти директора НАБУ Артема Ситника.



Артем Ситник

Яка мотивація кожної сторони? Для багатьох депутатів обезголовити НАБУ є рівнозначно зберегти собі свободу. Більшість нардепів напрікінці березня вперше в житті будуть заповнювати електронні декларації про своє майно, доходи та квартири з машинами, записані на "маму, яка любить швидкість". Відповідно, на депутатів почнуть поширюватися норми кримінального кодексу про незаконне збагачення, а розслідування цих злочинів віднесено до компетенції НАБУ. І, відповідно, тут лежить розгадка – якщо в НАБУ не буде керівника, це деморалізує всю антикорупційну систему.

Детективи НАБУ будуть деморалізовані, адже немає жодних гарантій, що їхній керівник їх захистить, коли вони перейдуть червону лінію недоторканих і почнуть атакувати когось із депутатів. Тобто, якщо буде знято директора НАБУ, розслідування по електронним деклараціям депутатів буде щонайменше загальмоване.

Навіщо це Коломойському

Чому зацікавлений Коломойський у знятті Ситника? Тому що, коли в листопаді Генпрокуратура втратила право проводити слідство, всі справи по Приватбанку було передано в НАБУ.

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Для Коломойського зняття директора НАБУ рівнозначно порятунку від кримінального переслідування.

Адже багатомільярдні зловживання попередніх власників Приватбанку вже давно встановлені приватними детективами Кролл перед подачею позовів до Лондонського суду, а сам суд її величності визнав, що масштаби крадіжок просто вражають. Тому справа Приватбанку в НАБУ має всі перспективи завершитися підозрою Коломойському та його спільникам.

Але, якщо буде звільнено директора НАБУ, це створить на декілька місяців вакуум влади. А потім можна взагалі буде спробувати призначити кишенькового директора, який поховає справи Приватбанку так само, як їх ховали в часи Луценка на чолі Генеральної прокуратури.



Ігор Коломойський

Навіщо це Авакову

Третій зацікавлений у знятті Ситника – це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Для нього це питання зведення особистих рахунків, адже саме НАБУ свого часу взяло на себе ризик та висунуло підозру сину Авакову за справою придбання рюкзаків.

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Це провадження Авакову вдалося зам'яти, однак він доганяє всіх, хто перейшов йому дорогу – не тільки Ситника, але, приміром, експертку Надію Бугрову, яка довела невідповідність рюкзаків замовленим стандартам. Проти неї було інспіровано кримінальне провадження, яке зараз перебуває в суді.

Крім того, для Авакова перемогти Ситника означає підстрахуватися на випадок власного звільнення, коли він втратить негласний імунітет члена уряду. Чинним міністр внутрішніх справ уже побив всі рекорди перебування на одній посаді в історії України – шість років! Але за цей час так і не провів реформи свого відомства. Негатив щодо його перебування в МВС наростає, і не виключено, що скоро президенту доведеться принести Авакова в жертву.



Арсен Аваков

Як звільнити керівника НАБУ

Але самого бажання звільнити керівника НАБУ – недостатньо. Для цього мають бути законні підстави.

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В минулому скликанні я входив до антикорупційного комітету. Розуміючи, що саме політики та пов'язані з ними смотрящі входять до кола інтересу НАБУ, ми максимально захищали Антикорупційне бюро від зовнішнього тиску.

Для чого створили НАБУЗагалом НАБУ було створено для виконання зобов’язання України при ратифікації Конвенції ООН проти корупції, де сказано, що всі країни мають створити органи, які "спеціалізуються на боротьбі з корупцією", а їм при цьому "забезпечується необхідна самостійність", "щоб вони могли виконувати свої функції ефективно і без будь-якого неналежного впливу".

Саме тому в законі про НАБУ прописано виключний перелік підстав для звільнення керівника НАБУ – щоб не було жодних можливостей для подвійного трактування. І справді, Верховна Рада може прийняти рішення про звільнення Директора НАБУ, зібравши 150 підписів, але виключно в разі настання виключно семи підстав.

А цих підстав просто не існує:

жоден обвинувальний вирок суду стосовно чинного Директора НАБУ не виносився;

чинний Директор НАБУ не припиняв своє громадянство України;

жодним рішенням суду не встановлювалась, що він є сумісником;

він вчасно подає декларації

чинний Директор НАБУ не набував громадянства іншої держави;

не існує заборгованості чинного Директора НАБУ зі сплати аліментів

не існує рішення суду про визнання активів Директора НАБУ необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Є ще одна підстава для звільнення – це визнання його роботи неефективною за підсумками аудиту. Але такий аудит не проводився, навіть аудитори ще не призначені. Окрім того, на захист НАБУ виступили країни Великої сімки, які вустами своїх послів заявили: хочете звільнити главу НАБУ – це ваше право, але робіть це за законом. А законний підстав, як я вже казав, не існує.

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Тим самим дипломати дуже роздоратували депутата з групи Коломойського та одного з ініціаторів полювання на Ситника Олександра Дубинського, який образив послів "Великої сімки", назвавши їх заяву "Х*йня дрібним шрифтом".

Але звільнення Ситника "по-беспределу" автоматично налаштує всі західні столиці проти України та поставить під ризик подальшу співпрацю. Тому зараз залишається відкритою ще одна опція – заколотники проти НАБУ спробують спочатку поміняти закон, а потім уже довести заплановане до кінця. А це значить одне – війна за НАБУ тільки починається.

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