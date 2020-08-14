Глава президентского пула журналистов канала ОНТ Дмитрий Семченко заявил об увольнении. Он вел политические программы на телеканале, был обозревателем событий и имеет награды от государства.

Эту информацию сообщил сайт TUT.BY со ссылкой на собственные источники. Сам телеведущий пока не комментирует ситуацию.

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Увольнение Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для вертикали, говорит собеседник издания. В то же время руководитель телеканала ОНТ Марков якобы не хотел отпускать Семченко.

Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В результате Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюзрум к журналистам и сказал, что все равно уходит,

– цитирует TYT.BY.

На страницах Дмитрия Семченко в соцсетях пока нет информации по этой ситуации. Впрочем, его жена Юлия Семченко уже подтвердила The Village увольнение мужа с канала ОНТ. "Я подтверждаю новость. Дайте, пожалуйста, немного времени. Он должен скоро сам все написать", – отметила Юлия.

Издание отмечает: на ОНТ Семченко работал 11 лет – с 2009-го, он лауреат государственной премии "Телевершина".

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