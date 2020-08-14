Увольнения журналистов в Беларуси продолжаются: теперь не выдержал глава пула при Лукашенко
Глава президентского пула журналистов канала ОНТ Дмитрий Семченко заявил об увольнении. Он вел политические программы на телеканале, был обозревателем событий и имеет награды от государства.
Эту информацию сообщил сайт TUT.BY со ссылкой на собственные источники. Сам телеведущий пока не комментирует ситуацию.
Накануне В Беларуси из-за разгона протестов с главного канала страны ушел рупор пропаганды Минобороны
Увольнение Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для вертикали, говорит собеседник издания. В то же время руководитель телеканала ОНТ Марков якобы не хотел отпускать Семченко.
Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В результате Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюзрум к журналистам и сказал, что все равно уходит,
– цитирует TYT.BY.
На страницах Дмитрия Семченко в соцсетях пока нет информации по этой ситуации. Впрочем, его жена Юлия Семченко уже подтвердила The Village увольнение мужа с канала ОНТ. "Я подтверждаю новость. Дайте, пожалуйста, немного времени. Он должен скоро сам все написать", – отметила Юлия.
Издание отмечает: на ОНТ Семченко работал 11 лет – с 2009-го, он лауреат государственной премии "Телевершина".
Увольнение журналистов в Беларуси
- После первых жестоких разгонов мирных протестующих журналисты Беларуси заявили об уходе, не выдержав цензуры.
- В частности об увольнении сообщил телеведущий Сергей Козлович. Он 10 лет работал на государственном канале АТН. Он подчеркнул, что его решение самостоятельное и теперь он будет искать новую работу.
- Телеведущая СТВ Татьяна Бородкина также ушла с места работы и призвала белорусов не сдаваться.
- С первого канала белорусского телевидения "Беларусь 1" уволился популярный в стране телеведущий Владимир Бурко. Здесь он вел военную программу "Арсенал", созданную по заказу Минобороны Беларуси.