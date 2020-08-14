Звільнення журналістів у Білорусі триває: цього разу не витримав голова пулу при Лукашенку
Голова президентського пулу журналістів каналу ОНТ Дмитро Семченко заявив про звільнення. Він вів політичні програми на телеканалі, був оглядачем подій і має нагороди від держави.
Цю інформацію повідомив сайт TUT.BY з посиланням на власні джерела. Сам телеведучий поки не коментує ситуацію.
Напередодні У Білорусі через розгін протестів з головного каналу країни пішов рупор пропаганди Міноборони
Звільнення Семченка може спричинити ланцюгову реакцію не тільки серед державних журналістів, а й стати сигналом для вертикалі, каже співбесідник видання. Вродночас керівник телеканалу ОНТ Марков начебто не хотів відпускати Семченка.
На сторінках Дмитра Семченка у соцмережах поки немає інформації щодо цієї ситуації. Втім, його дружина Юлія Семченко вже підтвердила The Village звільнення чоловіка з каналу ОНТ. "Я підтверджую новину. Дайте, будь ласка, трохи часу. Він повинен скоро сам все написати", – зазначила Юлія.
Видання зазначає: на ОНТ Семченко працював 11 років – з 2009-го, він лауреат державної премії "Телевершина".
Звільнення журналістів у Білорусі
- Після перших жорстоких розгонів мирних протестувальників журналісти Білорусі заявили про звільнення, не витримавши цензури.
- Зокрема про звільнення повідомив телеведучий – Сергій Козлович. Він 10 років працював на державному каналі АТН. Він підкреслив, що його рішення самостійне та тепер він шукатиме нову роботу.
- Телеведуча СТВ Тетяна Бородкіна також пішла з місця роботи і закликала білорусів не здаватися.
- З першого каналу білоруського телебачення "Білорусь 1" звільнився популярний в країні телеведучий Володимир Бурко. Тут він вів військову програму "Арсенал", створену на замовлення Міноборони Білорусі.