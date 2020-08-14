Голова президентського пулу журналістів каналу ОНТ Дмитро Семченко заявив про звільнення. Він вів політичні програми на телеканалі, був оглядачем подій і має нагороди від держави.

Цю інформацію повідомив сайт TUT.BY з посиланням на власні джерела. Сам телеведучий поки не коментує ситуацію.

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Звільнення Семченка може спричинити ланцюгову реакцію не тільки серед державних журналістів, а й стати сигналом для вертикалі, каже співбесідник видання. Вродночас керівник телеканалу ОНТ Марков начебто не хотів відпускати Семченка.

Ті, хто був у приймальні, чули за дверима, як вони буквально кричали один на одного. В результаті Марков не підписав Семченко заяву. Діма спустився в ньюзруму до журналістів і сказав, що все одно йде,

– цитує TYT.BY.

На сторінках Дмитра Семченка у соцмережах поки немає інформації щодо цієї ситуації. Втім, його дружина Юлія Семченко вже підтвердила The Village звільнення чоловіка з каналу ОНТ. "Я підтверджую новину. Дайте, будь ласка, трохи часу. Він повинен скоро сам все написати", – зазначила Юлія.

Видання зазначає: на ОНТ Семченко працював 11 років – з 2009-го, він лауреат державної премії "Телевершина".

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