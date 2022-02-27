Согласно информации Украинской Волонтерской Службы, враг пересматривает все чаты. Россияне используют его в своих корыстных целях, публикуя информацию о сборе снаряжения в частности.

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УВД добавили, что это опасно, поскольку многие россияне зашли непосредственно в города в формате диверсионных групп.

Закрытие чатов поможет уберечь защитников Украины и мирное население от обмана. В УВС пообещали впоследствии сообщить подробную информацию о том, как действовать дальше.

Волонтерский штаб в столице обратился к украинцам, просят население срочно предоставить определенные вещи для помощи обороне.

Кроме того, в Сумах наши защитники продолжают удерживать оборону. Сумская тероборона попросила волонтеров помочь с едой.

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