УЗ сделала это в виде карты. На ней есть 4 символа, обозначающие следующее:

вокзал работает;

есть сообщение ;

; нет сообщения;

вокзал не работает.

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Актуальная карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов

Актуальная карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов / УЗ

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