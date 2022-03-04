УЗ сделала это в виде карты. На ней есть 4 символа, обозначающие следующее:

  • вокзал работает;
  • есть сообщение;
  • нет сообщения;
  • вокзал не работает.

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Актуальная карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов

Актуальная карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов / УЗ

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