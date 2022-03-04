УЗ сделала это в виде карты. На ней есть 4 символа, обозначающие следующее:
- вокзал работает;
- есть сообщение;
- нет сообщения;
- вокзал не работает.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Актуальная карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов
Актуальная карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов / УЗ
Другие важные новости Укрзалізниці:
- "Укрзалізниця" сообщила о дополнительных поездах, которые будут ехать на западную Украину – будут курсировать из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.
- Также "Укрзалізниця" добавила три дополнительных эвакуационных поезда по трем направлениям – Одессе, Харькову и Киеву;
- За первую неделю российско-украинской войны "Укрзалізниця" эвакуировала более 900 тысяч детей и женщин.
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