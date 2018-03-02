Узаконивание выборов президента РФ в Крыму – это легитимизация путинской агрессии, – Геращенко

18 марта в Российской Федерации должны состояться выборы президента. Власти страны собираются провести их и в оккупированном Крыму. По этому поводу украинская сторона уже заявила протест, который был проигнорирован.

Несмотря на позицию Москвы, эти выборы будут признаны нелегитимными, убеждена, в частности, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет Наталья Лебедь в статье для сайта "24".

Читайте также: Выборы президента России в Украине: МИД выдвинул условия РФ

Очень важно, чтобы за эти три недели, которые остаются до выборов в Крыму, чтобы не только Украина о них кричала, а все наши международные партнеры очень четко заявляли, что сейчас в Крыму пытаются повести незаконные выборы президента чужой страны,

– говорит она.

По словам первого вице-спикера, узаконивание выборов в Крыму – "это легитимизация путинской агрессии, легитимизация кражи Крыма".

С Геращенко солидарна депутат от Блока Петра Порошенко, член парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец. "Украина уже имеет успешный опыт – мы добились непризнание депутатов Госдумы, избранных в Крыму, в Совете Европы. Они не были признаны, не имели права участвовать в любых международных переговорах. И здесь все страны поддержали Украину, признавая, что выборы в Госдуму РФ -– это фарс", – напоминает нардеп.

Между тем постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба отмечает следующее. "По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил в качестве посла в Страсбурге по нашим шагам, которые мы должны принять, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной и чтобы они считались нелегитимными. По большому счету, мы же стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента, то есть Путина. Как далеко пойдут наши партнеры в непризнании результатов этих выборов, я не знаю. Очевидно, это будет решать каждая страна. Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина в целом. Но я более чем уверен, что будут сделаны четкие акценты и выборы в Крыму не получат никакого международного признания", – говорит посол.

Они (российские власти) превратили Крым в вопрос пиара. По информации, которая есть у меня, ситуация в Крыму очень нездоровая с точки зрения разочарования местных жителей действиями России как власти. Поэтому Путин и отправляется туда. Недаром же они выборы перенесли на дату аннексии Крыма – для того, чтобы максимально придать этому символизма и подчеркнуть заслугу лично Путина в достижении этого результата,

– пояснил постоянный представитель Украины при Совете Европы.

Подробнее читайте в публикации: Переизбрание Путина: состоятся ли в Украине российские выборы?