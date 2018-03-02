15:29
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Узаконивание выборов президента РФ в Крыму – это легитимизация путинской агрессии, – Геращенко

156 Читати новину українською
Ирина Геращенко призывает признать российские выборы в Крыму нелегитимными
Ирина Геращенко призывает признать российские выборы в Крыму нелегитимными / Главком

18 марта в Российской Федерации должны состояться выборы президента. Власти страны собираются провести их и в оккупированном Крыму. По этому поводу украинская сторона уже заявила протест, который был проигнорирован.

Несмотря на позицию Москвы, эти выборы будут признаны нелегитимными, убеждена, в частности, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет Наталья Лебедь в статье для сайта "24".

Читайте также: Выборы президента России в Украине: МИД выдвинул условия РФ

Очень важно, чтобы за эти три недели, которые остаются до выборов в Крыму, чтобы не только Украина о них кричала, а все наши международные партнеры очень четко заявляли, что сейчас в Крыму пытаются повести незаконные выборы президента чужой страны,
– говорит она.

По словам первого вице-спикера, узаконивание выборов в Крыму – "это легитимизация путинской агрессии, легитимизация кражи Крыма".

С Геращенко солидарна депутат от Блока Петра Порошенко, член парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец. "Украина уже имеет успешный опыт – мы добились непризнание депутатов Госдумы, избранных в Крыму, в Совете Европы. Они не были признаны, не имели права участвовать в любых международных переговорах. И здесь все страны поддержали Украину, признавая, что выборы в Госдуму РФ -– это фарс", – напоминает нардеп.

Между тем постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба отмечает следующее. "По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил в качестве посла в Страсбурге по нашим шагам, которые мы должны принять, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной и чтобы они считались нелегитимными. По большому счету, мы же стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента, то есть Путина. Как далеко пойдут наши партнеры в непризнании результатов этих выборов, я не знаю. Очевидно, это будет решать каждая страна. Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина в целом. Но я более чем уверен, что будут сделаны четкие акценты и выборы в Крыму не получат никакого международного признания", – говорит посол.

Они (российские власти) превратили Крым в вопрос пиара. По информации, которая есть у меня, ситуация в Крыму очень нездоровая с точки зрения разочарования местных жителей действиями России как власти. Поэтому Путин и отправляется туда. Недаром же они выборы перенесли на дату аннексии Крыма – для того, чтобы максимально придать этому символизма и подчеркнуть заслугу лично Путина в достижении этого результата,
– пояснил постоянный представитель Украины при Совете Европы.

Подробнее читайте в публикации: Переизбрание Путина: состоятся ли в Украине российские выборы?

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Выборы в России 2018 Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
107
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
811
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук