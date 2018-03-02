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Узаконення виборів президента Росії в Криму – це легітимізація путінської агресії, – Геращенко

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Ірина Геращенко закликає визнати російські вибори в Криму нелегітимними
Ірина Геращенко закликає визнати російські вибори в Криму нелегітимними / Главком

18 березня в Російській Федерації мають відбутися вибори президенти. Влада країни збирається провести їх і в окупованому Криму. З цього приводу українська сторона вже заявила протест, який був проігнорований.

Попри позицію Москви, ці вибори будуть визнані нелегітимними, переконана, зокрема, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

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Дуже важливо, щоб за ці три тижні, які залишаються до виборів у Криму, щоб не тільки Україна про них кричала, а всі наші міжнародні партнери дуже чітко заявляли, що зараз у Криму намагаються повести незаконні вибори президента чужої країни,
– говорить вона.

За словами першого віце-спікера, узаконення виборів у Криму – "це легітимізація путінської агресії, легітимізація крадіжки Криму".

З Геращенко солідарна депутатка від Блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань європейської інтеграції Оксана Юринець. "Україна вже має успішний досвід – ми домоглися невизнання депутатів Держдуми, обраних у Криму, в Раді Європи. Вони не були визнані, не мали право брати участь у будь-яких міжнародних переговорах. І тут всі країни підтримали Україну, визнаючи, що вибори в Держдуму РФ – це фарс", – нагадує нардеп.

Тим часом постійний представник України при Раді Європи, посол Дмитро Кулеба зазначає наступне. "За системою української дипломатії вже пішли всі необхідні доручення і, в тому числі, я їх отримав як посол у Страсбурзі щодо наших кроків, які ми маємо вжити, щоб вибори в Криму не були визнані жодною стороною і щоб вони вважалися нелегітимними. За великим рахунком, ми ж стоїмо на порозі появи ще одного нелегітимного президента, тобто Путіна. Як далеко підуть наші партнери у невизнанні результатів цих виборів, я не знаю. Очевидно, це буде вирішувати кожна країна. Я дуже сумніваюся, що вони вирішать не визнавати легітимність Путіна загалом. Але я більш ніж переконаний, що будуть зроблені чіткі наголоси і що вибори в Криму не отримають жодного міжнародного визнання", – говорить посол.

Вони (російська влада) перетворили Крим на питання піару. За інформацією, яка є в мене, ситуація в Криму дуже нездорова з точки зору розчарування місцевих жителів діями Росії як влади. Тому Путін й вирушає туди. Недарма ж вони вибори перенесли на дату анексії Криму – для того, щоб максимально додати цьому символізму і підкреслити заслугу особисто Путіна в досягненні цього результату,
– пояснив постійний представник України при Раді Європи.

Детальніше читайте у публікації: Переобрання Путіна: чи відбудуться в Україні російські вибори?

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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