Местный активист сообщил изданию, что в последнее время в Ташкентской области все чаще встречаются рейды против мужчин с бородой.

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Пострадавший рассказал, как ему побрили бороду

Одним из пострадавших стал Икрам Холматов. Мужчина рассказал, что правоохранители вызвали его в участок 22 ноября. Хотели якобы допросить по "делу какой-то разыскиваемой женщины". Сначала сотрудники милиции проверили его телефон, а затем начали фотографировать.

Потом заявили: "Если не побреешь сам, то мы тебя сами побреем". Я объяснил, что слежу за бородой и не отращиваю слишком длинную, но мне заявили, что так не подходит,

– отметил Холматов.

Мужчина заверил, что отказывался бриться, однако под давлением правоохранителей все-таки сделал это. За последние 4 месяца его дважды вызывали в органы внутренних дел и заставляли сбривать бороду.

К слову, кроме Холматова, в городе Янгиюль за последний месяц принудительно побрили 22 мужчин.

Милиция отрицает, что заставляла людей бриться

В милиции же опровергли, что заставляли мужчин бриться. В отделении заверили, что "во время фотографирования работники правоохранительных органов могли попросить мужчин упорядочить свои бороды", взамен "никто не мог заставить их брить бороды".

Причина в религиозных убеждениях

Потерпевшие убеждены, что бороды им побрили только по религиозным убеждениям.

Они говорят, что мы якобы кажемся им террористами,

– объяснил житель Янгиюля.

Икрам Холматов подтвердил, что брить бороды заставляют только верующих.

Принудительно бреют бороды в Узбекистане не впервые

Похожую кампанию в Узбекистане проводят не в первый раз. В июне 2021 года в Ангрене мужчин вызывали в отделения милиции и сбривали им бороды, а в Бухаре фанатов с бородой даже не пускали на футбольные матчи.

Власти Узбекистана не говорят о кампании против бород открыто. Однако в сентябре 2019 года Шухрат Ганиев, который возглавлял тогда Ферганскую область, на одном из совещаний поручил подчиненным бороться с ношением бород у мужчин и хиджабов у женщин.