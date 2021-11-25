Соответствующее решение принял Ивано-Франковский окружной админсуд. Иск поступил от Василия Сорокатого.
Раньше Обзывала "обезьяной": во Львове суд наказал женщину, которая издевалась над соседкой-иностранкой
Служить в армии не позволяли религиозные убеждения
До этого департамент соцполитики Ивано-Франковской ОГА отказал Сорокатому в принятии соответствующего заявления, причина – несвоевременная подача.
В своем иске мужчина пояснил, что служить в войсках не может – из-за личных религиозных убеждений. Он отметил, что является членом объединения Свидетелей Иеговы.
Руководящий комитет организации "Религиозный Центр Свидетелей Иеговы в Украине" назначил его на пост священнослужителя – старейшиной (епископом) сбора,
– говорится в материалах дела.
Таким образом, подчеркнул истец он не может пользоваться оружием и выполнять воинский долг.
Истец мог подать заявление в департамент соцполитики
Сорокатый мог избежать судебного разбирательства. Для этого он должен был подать заявление за 2 месяца до начала призыва в департамент соцполитики. Однако будущий призывник сделал это на месяц позже, чем надо.
Читайте также Потому что читал по слогам: суд в Одессе наказал вора обязательством прочитать стихотворение Франко
Коротко об осеннем призыве-2021:
- Осенний призыв в 2021 году стартовал в октябре и продлится до декабря.
- Всего в срочную службу планируют призвать 13,5 тысячи человек.
- Это на более 670 человек меньше, чем во время весеннего призыва.
- Больше всего призывников будет в Харьковской и Днепропетровской областях.