Місцевий активіст повідомив виданню, що останнім часом в Ташкентській області все частіше трапляються рейди проти чоловіків із бородою.

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Постраждалий розповів, як йому поголили бороду

Одним з постраждалих став Ікрам Холматов. Чоловік розповів, що правоохоронці викликали його до відділку 22 листопада. Хотіли нібито допитати у "справі якоїсь розшукуваної жінки". Спершу працівники міліції перевірили його телефон, а тоді почали фотографувати.

Потім заявили: "Якщо не поголиш сам, то ми тебе самі поголимо". Я пояснив, що стежу за бородою і не відрощую занадто довгу, але мені заявили, що так не підходить,

– зазначив Холматов.

Чоловік запевнив, що відмовлявся голитися, однак під тиском правоохоронців таки зробив це. За останні 4 місяці його двічі викликали до органів внутрішніх справ та змушували зголювати бороду.

До слова, окрім Холтатова, у місті Янгіюль за останній місяць примусово поголили 22 чоловіків.

Міліція заперечує, що примушувала людей голитися

Натомість у міліції заперечили, що примушували чоловіків голитися. У відділку запевнили, що "під час фотографування працівники правоохоронних органів могли попросити чоловіків упорядкувати свої бороди", натомість "ніхто не міг змусити їх голити бороди".

Причина у релігійних переконаннях

Потерпілі переконані, що бороди їм поголили лише через релігійні переконання.

Вони кажуть, що ми нібито здаємося їм терористами,

– пояснив житель Янгіюля.

Ікрам Холматов підтвердив, що голити бороди змушують лише вірян.

Примусово голять бороди в Узбекистані не вперше

Схожу кампанію в Узбекистані проводять не вперше. У червні 2021 року в Ангрені чоловіків викликали до відділень міліції та зголювали їм бороди, а у Бухарі фанів в із бородою навіть не пускали на футбольні матчі.

Влада Узбекистану не говорить про кампанію проти борід відкрито. Однак у вересні 2019 року Шухрат Ганієв, який тоді очолював Ферганську область, на одній з нарад доручив підлеглим боротися з носінням борід у чоловіків і хіджабів у жінок.