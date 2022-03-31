Узбекские заробитчане бегут из России: все из-за падения экономики

Власти Узбекистана готовятся встречать своих заробитчан из-за падения экономики России. Ожидают, что в страну вернется до 100 тысяч человек.

Об этом сообщают росСМИ. Многих узбекских мигрантов не устраивает падение курса рубля, поэтому они собираются поехать домой.

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В Узбекистан может вернуть до 100 тысяч гастарбайтеров

Власти Узбекистана уже начали готовиться к вероятному возвращению своих граждан из России. Там хотят сделать для них специальные рабочие места в строительной сфере.

Ожидают, что часть заробитчан вернется в Узбекистан уже в апреле – мае.

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