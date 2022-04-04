Спастись от оккупантов не удалось некоторым гражданским жителям села Мотыжин, которое входит в Макаровскую поселковую общину.

Важно Преступления оккупантов в отношении людей на Киевщине показали истинное лицо России, – Шмыгаль

Людей расстреливали и бросали в песок

В Мотыжине оккупанты убили мирных жителей и просто бросили их в братскую могилу, едва засыпав песком.

Это Мотыжин на Киевщине. В этом селе россияне убили семью старосты села Ольги Сухенко. Людей убивали и просто засыпали песком в лесу. Фашизм 21 века,

– написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Осторожно! Фото 18+. Оно может вас шокировать.

Убитые гражданские в Мотыжине / Фото Андрей Ермак

Добавим, в Мотыжине оккупанты замучили старосту села Ольгу Сухенко. Они также убили ее сына Александра и мужа Игоря. Тело старосты и сына нашли в братской могиле. А мужчину нашли мертвым в канализации.

Стоит посмотреть: Буча – свидетель зверств российских захватчиков