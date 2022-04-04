Врятуватися від окупантів не вдалося деяким цивільним жителям села Мотижин, яке входить до Макарівської селищної громади.

Важливо Злочини окупантів щодо людей на Київщині показали справжнє обличчя Росії, – Шмигаль

Людей розстрілювали й кидали в пісок

В Мотижині окупанти вбили мирних мешканців та просто кинули їх у братську могилу, ледь засипавши піском.

Це Мотижин на Київщині. У цьому селі росіяни вбили родину старости села Ольги Сухенко. Людей вбивали і просто засипали піском у лісі. Фашизм 21 століття, – написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Обережно! Фото 18+, воно може вас шокувати



Вбиті цивільні у Мотижині / Фото Андрій Єрмак

Додамо, в Мотижині окупанти замордували старосту села Ольгу Сухенко. Вони також вбили її сина Олександра та чоловіка Ігоря. Тіло старости та сина знайшли у братській могилі. А чоловіка знайшли мертвим в каналізації.

Варто подивитися: Буча – свідок звірств російських загарбників