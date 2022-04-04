Врятуватися від окупантів не вдалося деяким цивільним жителям села Мотижин, яке входить до Макарівської селищної громади.
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Людей розстрілювали й кидали в пісок
В Мотижині окупанти вбили мирних мешканців та просто кинули їх у братську могилу, ледь засипавши піском.
Це Мотижин на Київщині. У цьому селі росіяни вбили родину старости села Ольги Сухенко. Людей вбивали і просто засипали піском у лісі. Фашизм 21 століття, – написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Вбиті цивільні у Мотижині / Фото Андрій Єрмак
Додамо, в Мотижині окупанти замордували старосту села Ольгу Сухенко. Вони також вбили її сина Олександра та чоловіка Ігоря. Тіло старости та сина знайшли у братській могилі. А чоловіка знайшли мертвим в каналізації.
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