Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он также добавил, что эта "гениальная мысль" Лаврова должна "объяснить" россиянам, что Гитлер – еврей и Зеленский – еврей, а значит они плохи.

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Мне приходилось общаться с людьми, у которых в голове сидит антисемитизм, но публично они не позволяли об этом говорить. Поэтому публичные заявления подобного смысла от Лаврова, да еще и в интервью итальянскому СМИ – свидетельствуют только об ужасном уровне деградации,

– утверждает Игорь Яковенко.

Справка. Кто такой Ганс Франк? Это немецкий гауляйтер, отвечавший за польскую ячейку Рейха и Галичину. Известен своими действиями, которые были направлены на разжигание украинско-польской розни. Был особенно жесток по отношению к евреям, в 1945 году его задержало американское спецподразделение, а Нюрнбергский трибунал приговорил его к казни через повешение.

Я искренне надеюсь, что, несмотря на этот катастрофический уровень деградации, у них остался инстинкт самосохранения,

– говорит российский журналист.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Лавров дал интервью итальянскому СМИ, где заявил, что якобы у Гитлера были еврейские корни. Тем самым он подверг сомнению трагедию Холокоста.

Мировое сообщество среагировало мгновенно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие заявления ужасающими, а Израиль требует публичных извинений.

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