Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він також додав, що ця "геніальна думка" Лаврова мала б "пояснити" росіянам, що Гітлер – єврей і Зеленський – єврей, а отже вони погані.

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Мені доводилось спілкуватись із людьми, в яких у голові сидить антисемітизм, але публічно вони не дозволяли собі про це говорити. Тому публічні заяви схожого штибу від Лаврова, та ще й в інтерв'ю італійському ЗМІ – свідчать лише про жахливий рівень деградації,

– стверджує Ігор Яковенко.

Довідка. Хто такий Ганс Франк? Це німецький гауляйтер, який відповідав за польський осередок Рейху та Галичину. Відомий своїми діями, які були спрямовані на розпалювання українсько-польської ворожнечі. Був особливо жорстоким щодо євреїв, у 1945 році його затримав американський спецпідрозділ, а Нюрнберзький трибунал засудив його до страти через повішання.

Я щиро сподіваюсь, що попри цей катастрофічний рівень деградації у них залишився інстинкт самозбереження,

– говорить російський журналіст.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Лавров дав інтерв'ю італійському ЗМІ, де заявив, що ніби то Гітлер сам мав єврейське коріння. Тим самим він поставив під сумнів трагедію Голокосту.

Світова спільнота зреагувала миттєво, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав такі заяви жахливими, а Ізраїль вимагає публічних вибачень.

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