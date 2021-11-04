Глава МВД Украины Монастырский заявил, что эта статистика ужасна. Политик подчеркнул: его задача – снизить цифру.

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Снизить цифру смертности на дорогах, снизить цифру смертности от пожаров, от насильственных преступлений – это и будет тот показатель, который покажет различие и эффективность всех органов, которые работают в обеспечении безопасности,

– подчеркнул Монастырский.

Жуткая статистика

В течение 2020 года на дорогах погибли 3554 человека.

Жертвами пожаров стали 1728 людей.

Кроме того, известно о 1201 погибшем на воде.

Еще 1331 украинец стал жертвой насильственной смерти.

Статистика смертности на воде била рекорды