Глава МВС України Монастирський заявив, що ця статистика є жахливою. Політик наголосив: його завдання – знизити цифру.

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Знизити цифру смертності на дорогах, знизити цифру смертності від пожеж, від насильницьких злочинів – це і буде той показник, який покаже відмінність і ефективність всіх органів, які працюють у забезпеченні безпеки,

– наголосив Монастирський.

Моторошна статистика

Упродовж 2020 року на дорогах загинули 3554 людини.

Жертвами пожеж стали 1728 людей.

Окрім того, відомо про 1201 загиблого на воді.

Ще 1331 українець став жертвою насильницької смерті.

Статистика смертності на воді била рекорди