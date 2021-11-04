Глава МВС України Монастирський заявив, що ця статистика є жахливою. Політик наголосив: його завдання – знизити цифру.
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Знизити цифру смертності на дорогах, знизити цифру смертності від пожеж, від насильницьких злочинів – це і буде той показник, який покаже відмінність і ефективність всіх органів, які працюють у забезпеченні безпеки,
– наголосив Монастирський.
Моторошна статистика
- Упродовж 2020 року на дорогах загинули 3554 людини.
- Жертвами пожеж стали 1728 людей.
- Окрім того, відомо про 1201 загиблого на воді.
- Ще 1331 українець став жертвою насильницької смерті.
Статистика смертності на воді била рекорди
- Влітку 2021 року статистика смертності на воді била моторошні рекорди. Зокрема, у липні рятувальники повідомили, що кількість жертв – на 100 людей більша, аніж у цей самий період у 2020 році.
- Люди нехтують правилами поведінки у водоймах, і це призводить до трагічних наслідків.
- Рятувальники розповіли, що найчастіше причиною смертей стає купання у необладнаних для цього місцях та купання в стані алкогольного сп'яніння.