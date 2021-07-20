Загалом у 2021 році у воді в Україні загинули 808 людей. Такі показники пов'язують із нехтуванням правил поведінки на воді.

До теми: Відпочинок закінчився трагедією: на польському курорті потонув українець

Статистика цих вихідних невтішна

У Києві на вихідних, 17 – 18 липня, потонули п'ять людей, на Запоріжжі – двоє, на Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині – по одному.

Також водолазам ДСНС вдалося врятувати рибалку на Черкащині, який перекинувся на човні.

Найпоширеніша причина загиблі – нехтування правилами

Катастрофічно високий показник смертності на водоймах не лякає людей, вони ігнорують елементарні правила поведінки. Найчастішими причинами нещасних випадків є купання в необладнаних для цього місцях та купання в стані алкогольного сп'яніння.

ДСНС нагадує правила поведінки на воді

відпочивайте та купайтесь тільки на спеціально обладнаних пляжах;

не пірнайте в незнайомих місцях;

не купайтесь наодинці, особливо, якщо не впевнені у власних силах;

не залишайте біля водойм дітей без нагляду, а також не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтеся до човнів та катерів, які пропливають біля вас;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

температура води має становити не менше +17 градусів;

слідкуйте за штормовими попередженнями та не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.



Правила поведінки на воді / Інфографіка 24 каналу