Ужасная авария с беженцами в Турции: погибли 17 человек

На востоке Турции произошла авария, в которой погибли 17 нелегальных беженцев.

Как пишет турецкое издание Anadolu, микроавтобус с беженцами врезался в ограничительную ограду на трассе Игдир-Карс.

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Как следствие, 17 человек погибли, еще не менее 36 получили ранения. Состояние семи пострадавших медики оценивают как тяжелое.

В МВД Турции сообщают, что в микроавтобусе находились преимущественно беженцы из Афганистана и Пакистана, которые нелегально пересекли турецко-иранскую границу.

После столкновения транспортное средство загорелось и, как видно из фото, которые распространяют в соцсетях, внешне автобус выглядит обгоревшим дотла.