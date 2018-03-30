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Жахлива аварія з біженцями у Туреччині: загинуло 17 людей

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Аварії на сході Туреччини: загинуло 17 біженців
Аварії на сході Туреччини: загинуло 17 біженців / Twitter

На сході Туреччині сталась аварія, в якій загинуло 17 нелегальних біженців.

Як пише турецьке видання Anadolu, мікроавтобус з біженцями врізався в обмежувальну загорожу на трасі Ігдир-Карс.

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Як наслідок 17 людей загинуло, ще щонайменше 36 зазнали поранень. Стан семи постраждалих медики оцінюють як важкий.

У МВС Туреччини повідомляють, що в мікроавтобусі перебували переважно біженці з Афганістану та Пакистану, які нелегально перетнули турецько-іранський кордон.

Після зіткнення транспортний засіб загорівся і як видно з фото, які поширюють у соцмережах, зовні автобус виглядає обгорілим дощенту.

Теги: біженці Жертви Новини Туреччини Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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