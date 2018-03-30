Жахлива аварія з біженцями у Туреччині: загинуло 17 людей
На сході Туреччині сталась аварія, в якій загинуло 17 нелегальних біженців.
Як пише турецьке видання Anadolu, мікроавтобус з біженцями врізався в обмежувальну загорожу на трасі Ігдир-Карс.
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Як наслідок 17 людей загинуло, ще щонайменше 36 зазнали поранень. Стан семи постраждалих медики оцінюють як важкий.
У МВС Туреччини повідомляють, що в мікроавтобусі перебували переважно біженці з Афганістану та Пакистану, які нелегально перетнули турецько-іранський кордон.
Після зіткнення транспортний засіб загорівся і як видно з фото, які поширюють у соцмережах, зовні автобус виглядає обгорілим дощенту.
Джерело: 24 Канал
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