Ужасная смерть произошла на съемках пропагандистского кино с Безруковым: танк раздавил человека

22 октября в Медине Калужской области России во время съемок военного фильма с участием известного актера Сергея Безрукова погиб один из каскадеров. Произошло это в результате наезда на него танка.

Как сообщили в Следственном комитете России, погибший является жителем Москвы и родился в 1987 году.

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По словам следователей, инцидент произошел на территории аэродрома, который сегодня не работает.

По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка и каскадер. По замыслу танк должен был остановиться на расстоянии примерно трех метров от человека, но не остановился и совершил наезд. Каскадер умер по дороге в больницу в машине скорой помощи,

– добавляют в ведомстве.



Танк насмерть переехал каскадера во время съемок пропагандистского фильма в РФ

Сейчас продолжается доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства аварии. Также следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

По информации российских СМИ, трагедия случилась во время съемок пропагандистской, так называемой военно-исторической ленты "Иллинские рубежи". На сайте проекта отмечается, что в картине играют Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Гуськов, Роман Мадянов и Сергей Бондарчук. Съемки начались в августе.

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К слову, 15 октября на сайте фильма сообщалось, что на съемочную площадку с Музея техники доставили единственный в России действующий танк Т-IV ранней модификации.



Танк Т-IV ранней модификации, который специально доставили на съемки

Танк наехал на каскадера во время съемок в России: видео с места события

К слову, в начале января в сети появилось видео, как российский солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию. Впоследствии выяснилось, что он нанес государству ущерб на сумму более 28 миллионов рублей.