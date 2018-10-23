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      Жахлива смерть сталася на зйомках пропагандистського кіно з Безруковим: танк розчавив людину

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      У Росії на зйомках пропагандистського фільму з Безруковим танк на смерть переїхав каскадера
      У Росії на зйомках пропагандистського фільму з Безруковим танк на смерть переїхав каскадера / Соцмережі

      22 жовтня у Медині Калузької області Росії під час зйомок військового фільму за участю відомого актора Сергія Безрукова загинув один із каскадерів. Сталося це внаслідок наїзду на нього танка.

      Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, загиблий є жителем Москви і народився у 1987 році.

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      За словами слідчих, інцидент стався на території аеродрому, який сьогодні не працює.

      За попередніми даними, у зйомці сцени брали участь два танки і каскадер. За задумом танк повинен був зупинитися на відстані приблизно трьох метрів від людини, але не зупинився та скоїв наїзд. Каскадер помер дорогою до лікарні в машині швидкої допомоги,
      – додають у відомстві.

      Танк, Росія, кіно, Безруков, жертви, трагедія, СК
      Танк на смерть переїхав каскадера під час зйомок пропагандистського фільму у РФ

      Наразі триває дослідча перевірка та встановлюються обставини аварії. Також слідчі провели огляд місця події, опитують свідків і призначають необхідні експертизи.

      За інформацією російських ЗМІ, трагедія трапилася під час зйомок пропагандистської, так званої військово-історичної, стрічки "Іллінські рубежі". На сайті проекту зазначається, що у картині грають Сергій Безруков, Євген Дятлов, Олексій Гуськов, Роман Мадянов і Сергій Бондарчук. Зйомки розпочалися у серпні.

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      До слова, 15 жовтня на сайті фільму повідомлялося, що на знімальний майданчик з Музею техніки доправили єдиний в Росії чинний танк Т-IV ранньої модифікації.

      Танк, Росія, кіно, Безруков, жертви, трагедія, СК
      Танк Т-IV ранньої модифікації, який спеціально доправили на зйомки 

      Танк наїхав на каскадера під час зйомок у Росії: відео з місця події 

      До слова, на початку січня у мережі з'явилося відео, як російський солдат, намагаючись розігріти консерви на вогнищі, випадково знищив БТР-82 і військову амуніцію. Згодом з'ясувалося, що він завдав державі збитків на суму у понад 28 мільйонів рублів.

      Теги: Новини України Новини Росії Кіно Кримінальні новини Жертви Російська пропаганда Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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