Жахлива смерть сталася на зйомках пропагандистського кіно з Безруковим: танк розчавив людину

22 жовтня у Медині Калузької області Росії під час зйомок військового фільму за участю відомого актора Сергія Безрукова загинув один із каскадерів. Сталося це внаслідок наїзду на нього танка.

Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, загиблий є жителем Москви і народився у 1987 році.

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За словами слідчих, інцидент стався на території аеродрому, який сьогодні не працює.

За попередніми даними, у зйомці сцени брали участь два танки і каскадер. За задумом танк повинен був зупинитися на відстані приблизно трьох метрів від людини, але не зупинився та скоїв наїзд. Каскадер помер дорогою до лікарні в машині швидкої допомоги,

– додають у відомстві.



Танк на смерть переїхав каскадера під час зйомок пропагандистського фільму у РФ

Наразі триває дослідча перевірка та встановлюються обставини аварії. Також слідчі провели огляд місця події, опитують свідків і призначають необхідні експертизи.

За інформацією російських ЗМІ, трагедія трапилася під час зйомок пропагандистської, так званої військово-історичної, стрічки "Іллінські рубежі". На сайті проекту зазначається, що у картині грають Сергій Безруков, Євген Дятлов, Олексій Гуськов, Роман Мадянов і Сергій Бондарчук. Зйомки розпочалися у серпні.

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До слова, 15 жовтня на сайті фільму повідомлялося, що на знімальний майданчик з Музею техніки доправили єдиний в Росії чинний танк Т-IV ранньої модифікації.



Танк Т-IV ранньої модифікації, який спеціально доправили на зйомки

Танк наїхав на каскадера під час зйомок у Росії: відео з місця події

До слова, на початку січня у мережі з'явилося відео, як російський солдат, намагаючись розігріти консерви на вогнищі, випадково знищив БТР-82 і військову амуніцію. Згодом з'ясувалося, що він завдав державі збитків на суму у понад 28 мільйонів рублів.