Поїв на 28 мільйонів: у мережі поширили відео, як російський солдат знищив БТР

В інтернеті з'явилося відео, як російський солдат, намагаючись розігріти консерви на вогнищі, випадково знищив БТР-82 і військову амуніцію. Згодом з'ясувалося, що він завдав державі збитків на суму у понад 28 мільйонів рублів.

Зауважимо, що сам інцидент стався ще весною 2017 року, щоправда про нього стало відомо у вересні, коли Астраханський суд ухвалив рішення щодо військовослужбовця.

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Саме ж відео наслідків інциденту з’явилося у мережі лише напередодні.

На кадрах солдата запитують, як так сталося, що він спалив БТР, і той намагається все пояснити. Крім того, під час розмови зі співслужбовцями в руках у нещасливця димиться РПГ.

"Хотів розігріти їжу та окопав ділянку. Трохи підпалив, і сталася пожежа". – пояснює бідолаха.

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