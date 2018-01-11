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Поїв на 28 мільйонів: у мережі поширили відео, як російський солдат знищив БТР

21:22, 11 січня 5902 Читать новость на русском
Російський солдат спалив БТР: з'явилося відео
Російський солдат спалив БТР: з'явилося відео / Соцмережі

В інтернеті з'явилося відео, як російський солдат, намагаючись розігріти консерви на вогнищі, випадково знищив БТР-82 і військову амуніцію. Згодом з'ясувалося, що він завдав державі збитків на суму у понад 28 мільйонів рублів.

Зауважимо, що сам інцидент стався ще весною 2017 року, щоправда про нього стало відомо у вересні, коли Астраханський суд ухвалив рішення щодо військовослужбовця.

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Саме ж відео наслідків інциденту з’явилося у мережі лише напередодні.

На кадрах солдата запитують, як так сталося, що він спалив БТР, і той намагається все пояснити. Крім того, під час розмови зі співслужбовцями в руках у нещасливця димиться РПГ.

"Хотів розігріти їжу та окопав ділянку. Трохи підпалив, і сталася пожежа". – пояснює бідолаха.

Увага! Ненормативна лексика!

Джерело: 24 Канал
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