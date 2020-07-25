В Хмельницкой области 24 июля произошло ужасное ДТП – легковушка столкнулась с каретой "скорой". Три человека зажало в салоне машине, спасателям пришлось привлечь специнструменты, чтобы их достать.

Сообщение о ДТП поступило на пункт связи службы спасения в 18:45. Об этом сообщает ГСЧС.

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Авария произошла на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальной в городе Каменец-Подольский на Хмельнитчине. Вследствие автокатастрофы в салоне легкового автомобиля зажатыми оказалось трое людей.

Бойцы ГСЧС оперативно приступили к деблокированию пострадавших с помощью специнструмента. Водителя и двух пассажиров легковушки передали медикам,

– говорится в сообщении.

Всего на момент ДТП в салоне Honda Accord находилось четыре человека, а в "скорой" пятеро. Всех пострадавших госпитализировали для оказания помощи. Сейчас причину ДТП выясняют правоохранители.

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