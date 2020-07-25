Жахлива ДТП на Хмельниччині: легковик зіштовхнувся зі "швидкою" – багато постраждалих
На Хмельниччині 24 липня трапилася жахлива ДТП – легковик зіштовхнувся з каретою "швидкої". Троє людей затиснуло у салоні машині, рятувальникам довелося залучити спецінструменти, щоб їх дістати.
Повідомлення про ДТП надійшло до пункту зв'язку Служби порятунку о 18:45. Про це повідомляє ДСНС.
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Аварія сталася на перехресті вулиць Пушкіна та Привокзальна у місті Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині. Внаслідок автотрощі в салоні легкового автомобіля затиснутими опинилося троє людей.
Бійці ДСНС, оперативно приступили до деблокування потерпілих за допомогою спецінструменту. Водія та двох пасажирів легковика передали медикам,
– мовиться у повідомленні.
Загалом на момент ДТП у салоні Honda Accord перебувало четверо людей, а у "швидкій" п'ятеро. Всіх постраждалих госпіталізували для надання допомоги. Наразі причину ДТП з'ясовують правоохоронці.
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