О состоянии пострадавших в смертельной аварии вблизи села Брусилов Черниговского района проинформировала пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

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Информация о пострадавших в ДТП под Черниговом

По состоянию на 12:00 7 декабря жертвами аварии и пострадавшими стали 20 человек.

Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских учреждениях Чернигова,

– говорится в сообщении.

В каких заведениях травмированные

5 человек – в городской больнице №2,

1 человек – в областной больнице,

1 – в областной детской больнице.

Все травмированные находятся в тяжелом состоянии. Из сообщения ОГА понятно, что среди пострадавших есть ребенок.

Родственников пострадавших, которые приехали или приедут из других населенных пунктов, разместят в Черниговской гостинице "Придеснянский".

К слову, в Черниговской ОГА создали оперативный штаб, который работает с родными погибших и пострадавшими.

Смертельное ДТП под Черниговом: что известно

Утром 7 декабря маршрутка, которая двигалась из Борзны в Чернигов, столкнулась с грузовиком.

Жертвами ДТП стали 13 человек. Из них 5, в том числе водитель автобуса – жители Борзнянской объединенной территориальной общины.

По предварительной информации, аварию могли повлечь плохие погодные условия. Но есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. Кроме этого, продолжается проверка технического состояния маршрутного автобуса.

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