Про стан постраждалих у смертельній аварії поблизу села Брусилів Чернігівського району поінформувала пресслужба Чернігівської облдержадміністрації.
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Інформація про постраждалих у ДТП під Черніговом
Станом на 12:00 7 грудня жертвами аварії та потерпілими стали 20 людей.
Тринадцятеро людей загинули, семеро перебувають у медичних закладах Чернігова,
– йдеться у повідомленні.
В яких закладах травмовані
- 5 людей – у міській лікарні №2,
- 1 людина – в обласній лікарні,
- 1 – в обласній дитячій лікарні.
Усі травмовані перебувають у важкому стані. З повідомлення ОДА зрозуміло, що серед постраждалих є дитина.
Родичів потерпілих, які приїхали чи приїдуть з інших населених пунктів, розмістять у чернігівському готелі "Придеснянський".
До слова, в Чернігівській ОДА створили оперативний штаб, який працює з рідними загиблих та потерпілими.
Смертельна ДТП під Черніговом: що відомо
- Вранці 7 грудня маршрутка, яка рухалася із Борзни у Чернігів, зіткнулася з вантажівкою.
- Жертвами ДТП стали 13 людей. З них 5, зокрема водій автобуса, – жителі Борзнянської об'єднаної територіальної громади.
- За попередньою інформацією, аварію могли спричинити погані погодні умови. Але є питання до стану дорожнього покриття та служб, які повинні обслуговувати дорогу. Окрім цього, триває перевірка технічного стану маршрутного автобуса.
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