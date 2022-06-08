Еще трое травмировались. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС области.

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Авто двигались по встречной

Известно, что столкнулись легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Ford Transit. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что транспорт двигался во встречном направлении. Машины столкнулись посреди дороги.

39-летняя водитель легковушки, водитель и пассажир микроавтобуса (1978 и 1988 годов рождения соответственно) сейчас в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в Черниговскую городскую и областную больницы.

К сожалению, оба других пассажира легковой машины погибли на месте ДТП.

Пока других деталей автокатастрофы нет. Обстоятельства и причину аварии еще устанавливают правоохранители.



Спасатели деблокируют тела погибших в ДТП / Фото ГУ ГСЧС в Черниговской области



Место ДТП возле села Петрово в Черниговской области / Фото ГУ ГСЧС в Черниговской области



Легковушка, попавшая в аварию / Фото ГУ ГСЧС в Черниговской области



Погибли два человека, еще трое травмировались / Фото ГУ ГСЧС в Черниговской области

Последние ДТП в Украине: что известно

В Херсоне в воскресенье, 5 июня, произошло массовое ДТП. Вероятно, ее устроил русский оккупант. Он скрылся с места трагедии.

Сначала сообщили об одной жертве трагедии – женщине. В то же время впоследствии число погибших выросло до 2 . Кроме того, известно о 4 пострадавших. В то же время из-за того, что российские захватчики отключили связь в городе, очевидцы не сразу смогли вызвать скорую и потеряли драгоценное время.

Полиция Киева сообщила, что 11 мая в Троещине произошло ДТП. Ford на бешеной скорости влетел в бетонные блоки местного блокпоста.

Трагедия произошла на Радунской улице. Туда сразу отправились 3 скорых. Однако от полученных травм водитель и пассажиры погибли до прибытия медиков. Правоохранители уже начали уголовное производство. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

ДТП с маршруткой произошло во Львове 20 мая . Она въехала в колонку на территории АЗС.

Сразу сообщили о шести пострадавших. Одну пострадавшую госпитализировали. Другим – оказали необходимую помощь на месте происшествия. Инцидент произошел около 18.30 на Стрыйской улице.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

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