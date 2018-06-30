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Ужасное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, еще трое – в больнице

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ДТП
ДТП / vn.npu.gov.ua/

В субботу, 30 июня, около села Сальник на автодороге Житомир – Могилев-Подольский, столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое травмированы, среди них один ребенок.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

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"30 июня около 15 часов на автодороге Житомир – Могилев-Подольский возле села Сальник Калиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей NISSAN Almera и Citroen Berlingo, в котором погибли оба водителя, три человека получили травмы, среди них один ребенок", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, автомобиль NISSAN Almera на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Citroen Berlingo". В результате 34-летний житель Винницы, водитель NISSAN Almera, погиб на месте происшествия. Его 33-летняя жена и ребенок с травмами госпитализированы.

Как сообщается, от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погиб 25-летний водитель Citroen Berlingo. Пассажира его автомобиля госпитализировали.

Оба водителя погибли

NISSAN Almera на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения

Сейчас следственно-оперативная группа полиции проводит первоочередные следственные действия на месте трагедии, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет,
–  отмечает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, не прибегать к рискованным маневрам на дорогах, особенно во время ухудшения погодных условий, перед выездом проверять техническое состояние автомобиля. От этого напрямую зависит безопасность участников дорожного движения.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Винница Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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