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Жахлива ДТП на Вінниччині: двоє людей загинуло, ще троє – у лікарні

366 Читать новость на русском
ДТП
ДТП / vn.npu.gov.ua/

У суботу, 30 червня, поблизу села Сальник на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський, зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого обидва водії загинули, троє людей травмувалися, серед них одна дитина.

Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

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"30 червня близько 15 години на автошляху Житомир-Могилів-Подільський поблизу села Сальник Калинівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів NISSAN Almera та Citroen Berlingo, в якій загинули обидва водії, троє людей травмувалися, серед них одна дитина", – йдеться у повідомлені.

За попередньою інформацією, автомобіль NISSAN Almera на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з "Citroen Berlingo". В результаті 34-річний вінничанин, водій NISSAN Almera, загинув на місці події. Його 33-річна дружина та дитина з травмами госпіталізовані.

Як повідомляється, від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинув 25-річний водій Citroen Berlingo. Пасажира його автомобіля госпіталізовано.


Обидва водії загинули


NISSAN Almera на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху

Наразі слідчо-оперативна група поліції проводить першочергові слідчі дії на місці трагедії, з’ясовуються причини та обставини ДТП.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років,
– зазначає відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість, не вдаватись до ризикованих маневрів на дорогах, особливо під час погіршення погодних умов, перед виїздом перевіряти технічний стан автомобіля. Від цього напряму залежить безпека учасників дорожнього руху.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Вінниця Жертви
Джерело: 24 Канал
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