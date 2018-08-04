Ужасное убийство в Мексике: в жилом доме найдены мертвыми 11 человек

В городе Сиудад-Хуарес в штате Чиауа работники полиции обнаружили убитыми 11 человек. На телах жертв обнаружены следы пыток.

Об этом сообщило издание Milenio со ссылкой на заявление региональной Генеральной прокуратуры.

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Отмечается, что среди убитых восемь мужчин и три женщины. На телах жертв обнаружены следы пыток. Некоторые из погибших были связаны.

Правоохранители выдвинули версию, что инцидент может быть связан с конфликтом между двумя местными бандитскими группировками.

В издании отметили, что тела жертв были найдены на следующий день после смерти одного из лидеров банды Los Aztecas в результате столкновений с возможными членами другой банды - La Linea.