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Жахливе вбивство у Мексиці: в житловому будинку знайдено вбитими 11 людей

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Поліція Мексики знайшла вбитими 11 жертв катувань
Поліція Мексики знайшла вбитими 11 жертв катувань / Ілюстративне фото

У місті Сіудад-Хуарес у штаті Чіауа працівники поліції виявили вбитими 11 людей. На тілах жертв знайдено сліди катувань.

Про це повідомило видання Milenio з посиланням на заяву регіональної Генеральної прокуратури.

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Зазначається, що серед вбитих восьмеро чоловіків та троє жінок. На тілах жертв виявлено сліди катувань. Деякі з загиблих були зв'язані.

Правоохоронці висунули версію, що інцидент може бути пов'язаний з конфліктом між двома місцевими бандитськими угрупованнями.

У виданні зауважили, що тіла жертв було знайдено наступного дня після смерті одного з лідерів банди Los Aztecas в результаті сутичок з можливими членами іншої банди – La Linea.

Теги: Мексика Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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