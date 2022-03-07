Ужасные обстрелы Изюма: местные не могут выйти из убежищ, число жертв установить невозможно
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека рассказала, что оккупанты обстреливают Изюм Харьковской области. Именно поэтому люди не могут покинуть укрытия.
Чиновник пояснила, что в настоящее время информации о количестве жертв пока нет. Об этом Денисова рассказала 7 марта.
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Оккупанты продолжают уничтожать Изюм
Вторые сутки продолжаются постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы города Изюм в Харьковской области. У местного населения нет никакой возможности выйти из бомбоубежищ. Информация о количестве жертв отсутствует,
– объяснила Денисова.
Население города составляло более 46 тысяч человек, однако центр полностью разрушили оккупанты – не осталось ни одного здания.
"По всему городу повреждены школы, больницы. Нет света, газа и тепла", – говорится в сообщении.
Людмила Денисова рассказала, что это очевидный факт геноцида и циничное нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.
Избежать человеческих жертв и разрушения украинских городов можно только закрыв небо над Украиной. Прошу страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной!
– призвала Денисова.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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