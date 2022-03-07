Ужасные обстрелы Изюма: местные не могут выйти из убежищ, число жертв установить невозможно

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека рассказала, что оккупанты обстреливают Изюм Харьковской области. Именно поэтому люди не могут покинуть укрытия.

Чиновник пояснила, что в настоящее время информации о количестве жертв пока нет. Об этом Денисова рассказала 7 марта.

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Оккупанты продолжают уничтожать Изюм

Вторые сутки продолжаются постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы города Изюм в Харьковской области. У местного населения нет никакой возможности выйти из бомбоубежищ. Информация о количестве жертв отсутствует,

– объяснила Денисова.

Население города составляло более 46 тысяч человек, однако центр полностью разрушили оккупанты – не осталось ни одного здания.

"По всему городу повреждены школы, больницы. Нет света, газа и тепла", – говорится в сообщении.

Людмила Денисова рассказала, что это очевидный факт геноцида и циничное нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Избежать человеческих жертв и разрушения украинских городов можно только закрыв небо над Украиной. Прошу страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной!

– призвала Денисова.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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