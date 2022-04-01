В Генеральном штабе ВСУ кратко рассказали о главных событиях войны за 31 марта. В частности, обнародовали кадры с ужасающими последствиями преступлений россиян в освобожденном Ирпене.
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Видеодайджест 36 дня войны
Украинские защитники также показали на видео следующее:
- военные ВСУ "денацифицировали" рашистов,
- оккупанты уже самостоятельно фиксируют свои военные преступления против мирного населения Украины,
- на Киевщине захватчики покидают позиции,
- очередную атаку на гражданскую инфраструктуру, в частности ферму в Харьковской области,
- обращение Владимира Зеленского к политикам и народам Бельгии, Нидерландов, Австрии,
- село Слобода, что неподалеку от Чернигова, освободили от врага,
- очередных "незнаек" взяли в плен холоднояровцы,
- филигранную работу украинской артиллерии.
Кстати, в Генштабе утром 1 апреля сообщили, что Россия частично отводит войска из севера Киевской области к границе с Беларусью. Едут колонны с техникой, в том числе и разграбленной.
Видеодайджест 36 дня войны: смотрите видео