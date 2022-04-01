У Генеральному штабі ЗСУ коротко розповіли про головні події війни за 31 березня. Зокрема, оприлюднили кадри зі жахливими наслідками злочинів росіян у звільненому Ірпені.
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Відеодайджест 36 дня війни
Українські захисники також показали на відео таке:
- військові ЗСУ "денацифікували" рашистів,
- окупанти вже самостійно фіксують свої воєнні злочини проти мирного населення України,
- на Київщині загарбники залишають позиції,
- чергову атаку на цивільну інфраструктуру, зокрема ферму на Харківщині,
- звернення Володимира Зеленського до політиків та народів Бельгії, Нідерландів, Австрії,
- село Слобода, що неподалік Чернігова, звільнили від ворога,
- чергових "незнайок" взяли у полон холодноярівці,
- філігранну роботу української артилерії.
До слова, у Генштабі вранці 1 квітня повідомили, що Росія частково відводить війська з півночі Київської області до кордону з Білоруссю. Їдуть колони з технікою, зокрема, й розграбованою.
Відеодайджест 36 дня війни: дивіться відео