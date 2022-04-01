У Генеральному штабі ЗСУ коротко розповіли про головні події війни за 31 березня. Зокрема, оприлюднили кадри зі жахливими наслідками злочинів росіян у звільненому Ірпені.

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Відеодайджест 36 дня війни

Українські захисники також показали на відео таке:

  • військові ЗСУ "денацифікували" рашистів,
  • окупанти вже самостійно фіксують свої воєнні злочини проти мирного населення України,
  • на Київщині загарбники залишають позиції,
  • чергову атаку на цивільну інфраструктуру, зокрема ферму на Харківщині,
  • звернення Володимира Зеленського до політиків та народів Бельгії, Нідерландів, Австрії,
  • село Слобода, що неподалік Чернігова, звільнили від ворога,
  • чергових "незнайок" взяли у полон холодноярівці,
  • філігранну роботу української артилерії.

До слова, у Генштабі вранці 1 квітня повідомили, що Росія частково відводить війська з півночі Київської області до кордону з Білоруссю. Їдуть колони з технікою, зокрема, й розграбованою.

Відеодайджест 36 дня війни: дивіться відео