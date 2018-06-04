07:28
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 15°C
  • вторник
    24°C 14°C
  • среда
    17°C 10°C
  • четверг
    22°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ужасные реалии: опубликовали рейтинг, в котором Украина 130 из 137 стран

805 Читати новину українською
Украина попала на последние ступени рейтинга
Украина попала на последние ступени рейтинга / Unsplash

Украинские дороги бьют антирекорды – в самом свежем рейтинге от Global Competitiveness Index они заняли 130 место из 137.

Хуже украинских, признали дороги Парагвая, Йемена, Гвинеи, Мадагаскара, Гаити и Конго. Последнее место в рейтинге заняла Мавритания.

Читайте также: Правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года

Согласно рейтингу, лучшие дороги в Объединенных Арабских Эмиратах. Вслед за ними идут дороги Сингапура, Швейцарии, Гонконга и Нидерландов.

Польша в рейтинге заняла 65 место, ей предшествует Венгрия – 62 место, не слишком хуже дела и в Словакии – 73 место. А вот Румыния и Молдова разместились значительно ближе к Украине – на 120-м и 128-м местах соответственно. Россия в рейтинге 114.

 

Теги: Новости Украины рейтинги Дороги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
3 июня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 743
Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
3 июня, 21:55 Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
228
Самые смешные мемы недели:
3 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "воскрешение" Бабченко и кот-бодибилдер
294
Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры,
3 июня, 19:30 Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры, "убийство" Бабченко
192
Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
3 июня, 19:02 Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
Злой Одессит 1235
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук