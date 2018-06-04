Ужасные реалии: опубликовали рейтинг, в котором Украина 130 из 137 стран

Украинские дороги бьют антирекорды – в самом свежем рейтинге от Global Competitiveness Index они заняли 130 место из 137.

Хуже украинских, признали дороги Парагвая, Йемена, Гвинеи, Мадагаскара, Гаити и Конго. Последнее место в рейтинге заняла Мавритания.

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Согласно рейтингу, лучшие дороги в Объединенных Арабских Эмиратах. Вслед за ними идут дороги Сингапура, Швейцарии, Гонконга и Нидерландов.

Польша в рейтинге заняла 65 место, ей предшествует Венгрия – 62 место, не слишком хуже дела и в Словакии – 73 место. А вот Румыния и Молдова разместились значительно ближе к Украине – на 120-м и 128-м местах соответственно. Россия в рейтинге 114.