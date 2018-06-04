Жахливі реалії: опублікували рейтинг, в якому Україна 130 з 137 країн

Українські дороги б’ють антирекорди – у найсвіжішому рейтингу від Global Competitiveness Index вони зайняли 130 з 137 сходинок.

Гіршими за українські, визнали дороги Парагваю, Ємену, Гвінеї, Мадагаскару, Гаїті та Конго. Останнє місце в рейтингу зайняла Мавританія.

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Згідно з рейтингом, найкращі дороги Об’єднаних Арабських Еміратах. Слідом за ними ідуть дороги Сінгапуру, Швейцарії, Гонконгу та Нідерландів.

Польща у рейтингу зайняла 65 місце, їй передує Угорщина – 62 місце, не надто гірші справи і у Словаччини – 73 місце. А от Румунія та Молдова розмістилися значно ближче до України – на 120-му та 128-му місцях відповідно. Росія в рейтингу 114.