Жахливі реалії: опублікували рейтинг, в якому Україна 130 з 137 країн
Українські дороги б’ють антирекорди – у найсвіжішому рейтингу від Global Competitiveness Index вони зайняли 130 з 137 сходинок.
Гіршими за українські, визнали дороги Парагваю, Ємену, Гвінеї, Мадагаскару, Гаїті та Конго. Останнє місце в рейтингу зайняла Мавританія.
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Згідно з рейтингом, найкращі дороги Об’єднаних Арабських Еміратах. Слідом за ними ідуть дороги Сінгапуру, Швейцарії, Гонконгу та Нідерландів.
Польща у рейтингу зайняла 65 місце, їй передує Угорщина – 62 місце, не надто гірші справи і у Словаччини – 73 місце. А от Румунія та Молдова розмістилися значно ближче до України – на 120-му та 128-му місцях відповідно. Росія в рейтингу 114.
Джерело: 24 Канал
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