Оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Харькову: видео обстрела Майдана Свободы
1 марта 2022 , 08:34Читати новину українською
Источник:"Суспільне Харків"
На Майдан Сводобы в Харькове 1 марта россияне нанесли чудовищный ракетный удар. После сокрушительного взрыва все вокруг разлетелось вдребезги.
Оккупанты ударили в 8:01. В этот момент на площади Свободы были люди, ехали автомобили.
Важно На дорогах – ямы от снарядов: последствия обстрелов Харькова ночью 1 марта
Показали видео с места событий:
Разрушительные последствия
Майдан Свободы – опустошен. Вокруг разбиты окна, разбросаны авто и обломки зданий. О жертвах и пострадавших пока неизвестно.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!