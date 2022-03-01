Оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Харькову: видео обстрела Майдана Свободы

На Майдан Сводобы в Харькове 1 марта россияне нанесли чудовищный ракетный удар. После сокрушительного взрыва все вокруг разлетелось вдребезги.

Оккупанты ударили в 8:01. В этот момент на площади Свободы были люди, ехали автомобили.

Важно На дорогах – ямы от снарядов: последствия обстрелов Харькова ночью 1 марта

Показали видео с места событий:

Разрушительные последствия

Майдан Свободы – опустошен. Вокруг разбиты окна, разбросаны авто и обломки зданий. О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

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