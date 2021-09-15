Трагический инцидент, который привел к жертвам, произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре примерно в 9:00.

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Видео с места взрыва авто в Днепре

В сети появилось видео, на которых заметно, как горит машина, а в небо поднимается густой черный дым. Кроме того, видно, как спасатели тушат возгорание и кадры последствий пожара.

Сейчас на месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Взрыв авто в Днепре: что известно