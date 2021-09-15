Трагічний інцидент, який призвів до жертв, трапився на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі приблизно о 9:00.

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Відео з місця вибуху авто у Дніпрі

У мережі з'явилося відео, на яких помітно, як горить машина, а в небо здіймається густий чорний дим. Крім того, видно, як рятувальники гасять займання та кадри наслідків пожежі.

Наразі на місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

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