Уже 191 ребенок погиб от рук оккупантов: более 3 сотен получили ранения
Источник:Офис генпрокурора
Российская агрессия унесла жизни 191 украинского ребенка. Из-за преступных действий врага ранения получили 349 несовершеннолетних. В Офисе генпрокурора говорят: к сожалению, эти данные неокончательные.
В Офисе генпрокурора говорят, что продолжается работа по установлению информации в местах ведения активных боевых действий. Также данные собирают на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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Где больше всего пострадавших детей:
- в Донецкой области – 113,
- Киевской – 102,
- Харьковской – 79,
- Черниговской – 54,
- Николаевской – 40,
- Херсонской – 38,
- Луганской – 36,
- Запорожской – 23,
- в столице – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
В Киевской области нашли тела несовершеннолетних
В Киевской области в поселке Бородянка и в селе Королевка правоохранители обнаружили тела 16-летней девочки и 10-летнего мальчика. А в Харькове 11 апреля в результате обстрела погиб 1,5-месячный малыш и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения. В Херсонской области снаряд попал в жилой дом, ранена 15-летняя девушка.Важно! Из-за бомбардировок и обстрелов россиянами украинских городов и сел повреждено 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью.
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