Уже 191 ребенок погиб от рук оккупантов: более 3 сотен получили ранения

Российская агрессия унесла жизни 191 украинского ребенка. Из-за преступных действий врага ранения получили 349 несовершеннолетних. В Офисе генпрокурора говорят: к сожалению, эти данные неокончательные.

В Офисе генпрокурора говорят, что продолжается работа по установлению информации в местах ведения активных боевых действий. Также данные собирают на временно оккупированных и освобожденных территориях.

К теме Зеленский отдельно поблагодарил за стойкость героев-защитников Мариуполя

Где больше всего пострадавших детей:

в Донецкой области – 113,

Киевской – 102,

Харьковской – 79,

Черниговской – 54,

Николаевской – 40,

Херсонской – 38,

Луганской – 36,

Запорожской – 23,

в столице – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

В Киевской области нашли тела несовершеннолетних

В Киевской области в поселке Бородянка и в селе Королевка правоохранители обнаружили тела 16-летней девочки и 10-летнего мальчика. А в Харькове 11 апреля в результате обстрела погиб 1,5-месячный малыш и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения. В Херсонской области снаряд попал в жилой дом, ранена 15-летняя девушка.

Смотрите в видео: Оккупанты минировали даже картошку и стиралки

! Из-за бомбардировок и обстрелов россиянами украинских городов и сел повреждено 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью.