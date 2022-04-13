Уже 191 ребенок погиб от рук оккупантов: более 3 сотен получили ранения

13 апреля 2022 , 08:40
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Офис генпрокурора

Российская агрессия унесла жизни 191 украинского ребенка. Из-за преступных действий врага ранения получили 349 несовершеннолетних. В Офисе генпрокурора говорят: к сожалению, эти данные неокончательные.

В Офисе генпрокурора говорят, что продолжается работа по установлению информации в местах ведения активных боевых действий. Также данные собирают на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Где больше всего пострадавших детей:

  • в Донецкой области – 113,
  • Киевской – 102,
  • Харьковской – 79,
  • Черниговской – 54,
  • Николаевской – 40,
  • Херсонской – 38,
  • Луганской – 36,
  • Запорожской – 23,
  • в столице – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15.

В Киевской области нашли тела несовершеннолетних

В Киевской области в поселке Бородянка и в селе Королевка правоохранители обнаружили тела 16-летней девочки и 10-летнего мальчика. А в Харькове 11 апреля в результате обстрела погиб 1,5-месячный малыш и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения. В Херсонской области снаряд попал в жилой дом, ранена 15-летняя девушка.

Важно! Из-за бомбардировок и обстрелов россиянами украинских городов и сел повреждено 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью.

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Автор: Ірина Пундор